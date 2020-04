Stiri pe aceeasi tema

- In 24 de ore au fost confirmate inca 5.453 de cazuri de infectare cu coronavirus in Germania, iar 149 de oameni au murit. Pandemia a ucis un numar record de persoane in Statele Unite, unde in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 865 de decese.

- Chiar daca deocamdata, virusul se manifesta ca o gripa mai slaba, aproximativ 10% dintre cazuri se agraveaza. Cat de pregatita este Romania in cazul in care va fi depașit numarul de locuri ATI și al echipamentelor specifice unde se poate susține viața acestor oameni?Absolventa de jurnalism in Statele…

- Astfel, Germania a ajuns la 349 de imbolnaviri cu coronavirus, depasind tari precum Japonia (331 de imbolnaviri), Franta (285 de imbolnaviri) sau Spania (248 de imbolnaviri). Conform BNO News, doar 16 dintre pacientii cu coronavirus din Germania s-au recuperat din punct de vedere medical, iar doi pacienti…

- Doua noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost confirmate in Franta, a anuntat marti un oficial din Ministerul Sanatatii, precizand ca starea lor de sanatate nu provoaca nicio ingrijorare. Și Elveția a anunțat marți primul sau caz de infectare cu COVID-19.

- Ce impact ar avea in Romania introducerea unui salariu minim la nivel european. Reacția patronilor Introducerea unui salariu minim la nivel european poate insemna un impact economic si social deosebit de intens si cu efecte atat liniare cat si conjugate greu de anticipat, sustine Ovidiu Nicolescu, presedinte…

- Exporturile Romaniei de preparate din carne si peste in suma de 150,4 milioane euro, in crestere cu 6% comparativ cu anul anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza Agerpres.Exporturile de preparate din carne si peste s-au indreptat in procent de…

- Ministerul Sanatații va cumpara ventilatoare pentru fiecare spital județean din țara, iar centrele de boli infecțioase vor fi dotate cu cate trei astfel de aparate, a spus, miercuri, intr-o conferința de presa, ministrul Sanatații, Victor Costache, anunța MEDIAFAX.Masura vine in contextul…

- Romania, a doua cea mai dinamica piața auto din UE in 2019, dupa Lituania. La ce cota de piața a ajuns Dacia in Europa Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a anuntat joi ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o crestere de 1,2% in 2019 comparativ…