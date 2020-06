Stiri pe aceeasi tema

- Opt vietnamezi au fost prinși de politistii de frontiera din județul Arad. Aceștia erau ascunși in interiorul unui automarfar și incercau sa iasa ilegal din țara. In noaptea de sambata...

- Premierul Ludovic Orban face un nou apel la romani sa respecte masurile de protecție și de distanțare fizica. El a avertizat ca o creștere semnificativa a numarului de noi infectari cu COVID-19 poate sa duca la noi restrictii.

- Uniunea Europeana va anunța in aceasta saptamana un amplu proiect pentru sprijinirea industriei auto in contextul pandemiei de coronavirus. Uniunea intenționeaza sa aloce 20 de miliarde de euro pentru achiziția de "mașini curate", insa Germania face presiuni pentru a include in aceasta schema și mașinile…

- Regatul Unit a inregistrat vineri 739 de decese, o crestere in raport cu ziua precedenta, bilantul total al victimelor fiind de 27.510 in a doua cea mai afectata tara din Europa, a anuntat ministrul Sanatatii, Matt Hancock, potrivit AFP.Guvernul precizeaza ca a depasit obiectivul de a efectua…

- PNL a coborat la 33% in intențiile de vot la alegerile parlamentare, in vreme ce PSD a urcat la 24,8%, potrivit barometrului lunar realizat de IMAS la comanda Europa FM. Este a treia luna consecutiva cand PNL inregistreaza scaderi, in ianuarie fiind cotat…

- Noul coronavirus a ucis peste 2.500 de persoane in Italia, iar rubrica de decese din ziarul local se intinde pe 10 pagini, fapt comparat de editorul-sef cu un verirabil "jurnal de front", anunta A1.ro. Slujbele de inmormantare si doliul se oficiaza tot in izolare, cu un singur preot, iar rudele…