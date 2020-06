Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 18 mai, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 17.036 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9.930 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum au murit 1.107 persoane diagnosticate cu…

- Pana astazi, 13 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 16.002 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.961 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum au murit 1.016 persoane diagnosticate cu…

- Pana astazi, 7 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 14.499 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.144 au fost declarate vindecate și externate, 876 decedate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 21 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 9.242 de cazuri de persoane infectate cu virusul virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.153 au fost declarate vindecate și externate. Totodata,…

- Pana astazi, 15 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 7.216 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.217 au fost declarate vindecate și externate, iar 362 decedate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…

- Peste 300 de noi cazuri de imbolnavire au fost raportate la nivel național, in ultimele 24 de ore, totalul ajungand, la acest moment, la 6.300. Dr. Raed Arafat a atras atenția, insa, ca numarul cazurilor confirmate este departe de cel al cazurilor reale ( VEZI DETALII ).

- Potrivit Institutului Național de Sanatate Publica, 285 de cadre medicale din Romania au fost confirmate, pana luni, cu noul coronavirus. cele mai multe dintre acestea, 181, sunt in județul Suceava. Potrivit INSP, este vorba de 91 de medici, 90 de asistenți medicali, 26 de infirmiere, 8 ingrijitoare…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat cel mai recent bilanț al epidemiei de coronavirus in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost confirmate 308 de cazuri noi, aproape dublu fața de oricare dintre zilele precedente. Pana acum, 169 de persoane au fost declarate vindecate, in timp ce 38 de…