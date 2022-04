Creștere semnificativă a indicelui ROBOR la 3 luni. La ce valoare a ajuns joi Romanii cu rate la banci stau, frecvent, cu ochii pe informațiile oficiale venite de la BNR. Iar din datele comunicate joi, 28 aprilie, rezulta ca indicele ROBOR la 3 luni a crescut simțitor fața de ziua precedenta. E vorba despre indicele in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda […] The post Creștere semnificativa a indicelui ROBOR la 3 luni. La ce valoare a ajuns joi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 4,70% pe an, de la 4,68% pe an in ziua precedenta, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

