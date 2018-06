Stiri pe aceeasi tema

- Click aici pentru a consulta lista cu hoteluri si pensiuni >> Voucherele vor fi procurate de conducerea unitatilor de invatamant impreuna cu sindicatele si vor fi acordate proportional cu perioada lucrata, respectiv timpul de munca. Valoarea maxima a tichetelor de care beneficiaza un angajat este de…

- Luni, 25 iunie, este ultima zi in care cadrele didactice aflate in concediu de creștere a copilului vor putea depune cerere la unitațile de invațamant in care lucreaza pentru a beneficia de voucherul de vacanța. Sindicatul din invațamant a obținut... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pana pe data de 30 noiembrie 2018, angajații Consiliului Județean Buzau și cei ai instituțiilor subordonate vor primi tichete de vacanța. Asigurarea vine din partea președintelui Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu care a menționat ca, pana in toamna, aceștia vor primi tichetele de vacanța. ,,E…

- Vouchere vacanta profesori 2018. Deși mulți dintre profesori nu mai sperau sa primeasca voucherele de vacanța, iata ca banii au intrat deja in conturile ISJ. Dascalii vor primi tichetele dupa ce le vor fi acordate salariile din luna mai.

- Suma record incasata de afaceristii din Mamaia in mini-vacanta de 1 Mai. Conform Antena 3, care citeaza Ziarul Financiar, in cea mai puternica actiune pe care a realizat-o pana acum pe litoral cu ocazia vacantei de 1 Mai, ANAF a pus cate un om la casa in cele mai mari 16 cluburi din Mamaia, iar sumele…

- Unii dintre romanii care au primit tichete de vacanța le-au scos deja la vanzare, la prețuri sub valoarea acestora, pe site-urile de anunțuri. Tichetele in valoare de 1.450 de lei se vand cu 1.250 de lei, la prima strigare, dar negocierea poate aduce reduceri suplimentare. Potrivit legislatiei…

- Romanii care vor sa-si faca vacanta la pret redus o pot face apeland la site-urile de anunturi, unde pot gasi tichete de vacanta la preturi reduse, insa atat vanzatorii, cat si cumparatorii si unitatile hoteliere comit o ilegalitate. Pe site-urile de anunturi sunt puse in vanzare tichete de vacanta…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, spune ca de saptamana viitoare va incepe distribuirea voucherelor de vacanta. El sustine ca voucherele reprezinta un ajutor important atat pentru oameni, dar si pentru turism, acestea putand fi folosite doar pe teritoriul Romaniei.Bogdan Trif a participat…