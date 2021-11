Peste 3.200 de cadre didactice si peste 3.100 de elevi s-au vaccinat in ultima saptamana, numarul acestora fiind in crestere fata de saptamana anterioara. „In ultima saptamana, au fost vaccinate 3.255 de cadre didactice in total, practic, cu peste 200% mai mult decat in saptamana precedenta, cand erau 1.020 de cadre didactice vaccinate sau personal […] The post Creștere record de vaccinari in randul profesorilor. Peste 3.200 de cadre didactice, imunizate in ultima saptamana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .