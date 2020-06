Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarea cu amanuntul din Statele Unite ale Americii a avut in luna mai o creștere record, de 17,7%, in comparația cu luna precedenta. In aprilie, scaderile au fost majore din cauza restricțiilor impuse de criza coronavirusului.

- Nordis Group, dezvoltator imobiliar specializat in constructia de imobile de lux, face un bilant al vanzarilor din ultimele trei luni pentru ansamblul Nordis Mamaia 5*****. Complexul si-a marit semnificativ vanzarile in perioada martie - mai, fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand…

- Brazilia a atins, joi, un nou record de noi infectari – 26.417 cazuri noi au fost raportate in tara sud-americana. Brazilia, pe locul 2 la nivel global in ceea ce priveste numarul de cazuri, este cea mai afectata tara din America Latina, noul epicentru al pandemiei, relateaza CNN.

- Vanzarile de autoturisme ecologice din Romania au crescut 4,6% in primele patru luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, reiese din datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de AGERPRES. Ponderea autoturismelor electrice si hibrid…

- In situația actuala, mai multe companii din cadrul HORECA și transport ar putea sa falimenteze, intrucat stagnarea economica și cheltuielile in Starea de Urgența le-a lasat mai jos de linia orizontului economic. Cel puțin astfel putem concluziona din declarațiile analistului economic, Roman Chirca,…

- In luna aprilie, numarul șomerilor inregistrați in Spania a crescut cu peste 282.000 in luna aprilie, dupa ce in luna martie numarul acestora crescuse cu peste 300.000. Aceștia provin in special din domeniul turismului, domeniu foarte afectat de pandemia de coronavirus, relateaza Agerpres.Astfel, numarulspaniolilor…

- Rusia a anunțat luni un numar record de noi cazuri de infecții cu coronavirus in ultimele 24 de ore, respectiv 954, bilanțul total din aceasta țara urcand astfel la 6.343, transmite Reuters.Moscova ramane epicentrul epidemiei cu 591 de noi cazuri, urmata de regiunea Moscova (82 de persoane) și Sankt…

- Romania a inregistrat, in perioada 23 februarie - 15 martie, o crestere cu 37,2% a vanzarilor in retail, fata de acelasi interval de timp al anului trecut, cele mai importante salturi fiind consemnate la produsele de ingrijire personala si la alimente, reiese dintr-o analiza intocmita de specialistii…