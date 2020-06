Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorii din New York, New Jersey si Connecticut (nord-estul SUA) au anuntat miercuri ca persoanele venite din statele americane cu rate ridicate ale infectiei cu noul coronavirus vor trebui sa intre in autoizolare timp de 14 zile, informeaza Reuters.

- Noile cazuri de infectare cu coronavirus si spitalizarile au atins niveluri record in mai multe state americane, inclusiv in Florida si Texas, pe masura ce sutn relaxate restrictiile, in timp ce presedintele american Donald Trump intentioneaza sa organizeze un mining electoral in spatiu inchis in Tulsa,…

- Africa de Sud a inregistrat in ultimele 24 de ore o crestere record a numarului de cazuri de Covid-19, totalul ajungand la 40.792, potrivit The Guardian, potrivit news.ro.Autoritatile au raportat 3.267 de noi cazuri, acesta reprezentand cel mai mare numar de la inceputul epidemiei in tara.…

- Brazilia a atins, joi, un nou record de noi infectari – 26.417 cazuri noi au fost raportate in tara sud-americana. Brazilia, pe locul 2 la nivel global in ceea ce priveste numarul de cazuri, este cea mai afectata tara din America Latina, noul epicentru al pandemiei, relateaza CNN.

- Numarul de noi cazuri de coronavirus in Cehia inregistreaza cea mai mare crestere a sa zilnica din ultimele patru saptamani si a urcat la peste 100 pentru prima data in aceasta luna, a anuntat marti Ministerul Sanatatii, potrivit Reuters.Ministerul a anuntat ca luni au fost inregistrate 111…

- Africa de Sud a anuntat duminica 1.160 de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus, cel mai mare numar zilnic raportat de la primul caz inregistrat in luna martie, potrivit datelor furnizate de ministerul sanatatii, informeaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Episod delicat pentru Ludovic…

- Rusia a raportat vineri o crestere zilnica record a numarului de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, la o zi dupa ce prim-ministrul Mihail Misustin a anuntat ca a fost diagnosticat cu COVID-19 si a intrat in izolare, informeaza Reuters.

- Rusia a anunțat luni un numar record de noi cazuri de infecții cu coronavirus in ultimele 24 de ore, respectiv 954, bilanțul total din aceasta țara urcand astfel la 6.343, transmite Reuters.Moscova ramane epicentrul epidemiei cu 591 de noi cazuri, urmata de regiunea Moscova (82 de persoane) și Sankt…