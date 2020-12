Stiri pe aceeasi tema

- Sute de romani sunt blocați la granița dintre Marea Britanie și Franța dupa noile restricții de calatorie. Incepand cu ora 19:00, toate zborurile pe ruta Romania – Marea Britanie vor fi suspendate, pentru urmatoarele 14 zile, cel putin. Cei care au aterizat azi-noapte, pe aeroportul Otopeni, dupa miezul…

- Un esec al negocierilor comerciale post-Brexit cu Uniunea Europeana ramâne scenariul „cel mai probabil”, a avertizat duminica premierul britanic Boris Johnson, la scurt timp dupa ce UE si Londra si-au anuntat decizia de a continua aceste negocieri, relateaza AFP, DPA si Reuters, citeaza…

- Produsul Intern Brut a inregistrat un declin de 4,3% in zona euro si de 4,2% in Uniunea Europeana, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, cel mai sever recul fiind inregistrat in Grecia, Croatia, Malta, Spania si Romania, arata datele publicate marti de Oficiul European…

- Negocierile comerciale dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana au regresat, iar asteptarile ca negociatorul european pentru Brexit, Michel Barnier, sa revina la Londra la acest sfarsit de saptamana pentru a incheia un acord s-ar putea sa nu devina realitate, informeaza Reuters. Asciatia The3Million…

- Șefa guvernului regional scoțian, Nicola Sturgeon, planuiește organizarea unui referendum pentru independența fața de Marea Britanie in prima parte a lui 2021. Opiniile sunt volatile, dar ultimele sondaje arata ca majoritatea scoțienilor susțin desprinderea de Regatul Unit, ca urmare a Brexit-ului,…

- Uniunea Europeana isi intensifica eforturile pentru a ajunge la un acord comercial cu Regatul Unit, a sustinut negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, care a prezentat trei conditii in aceasta privinta, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Barnier a scris pe Twitter ca acordul…

- Uniunea Europeana ar prefera sa existe un acord pentru Brexit, dar este pregatita pentru eventualitatea ca nu se va ajunge la nicio intelegere cu Regatul Unit, a declarat marti comisarul european pentru piata unica, Thierry Breton, postului de radio BFM, preluat de Reuters. Regatul Unit s-a retras…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor continua negocierile privind relatiile comerciale post-Brexit de saptamana viitoare pana la Consiliul European din 15-16 octombrie, au declarat vineri surse diplomatice europene pentru Reuters. Runda de negocieri din aceasta…