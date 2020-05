Stiri pe aceeasi tema

- Directorul medical al Spitatului „Victor Babeș”, din Timișoara, Cristian Oancea, susține ca, dupa Paște, s-a observat o creștere a numarului de infectari cu noul coronavirus. Aceasta creștere vine la 2 saptamani dupa Paște, adica perioada de incubație a virusului. „Am sesizat la 10-12 zile dupa ce s-au…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat, miercuri, 468 de noi cazuri de imbolnavire COVID-19, la Terapie inntensiva fiind internați cei mai mulți pacienți de pana acum: 288 de bolnavi, in stare grava, care necesita asistența respiratorie. Decizia de intubare a pacienților COVID-19 este tot mai des…

- Polonia a inregistrat duminica cel mai mare numar de cazuri de coronavirus, cu 545 de noi infectari, potrivit datelor Ministerului Sanatatii, cu o zi inainte de relaxarea unora dintre restrictii, potrivit Reuters. Premierul anunțase, la jumatatea saptamanii trecute, ca de luni, se redeschid parcurile…

- Numarul deceselor provocate de epidemia de COVID-19 in Italia a crescut duminica cu 433, cel mai scazut bilant zilnic din aceasta saptamana, a comunicat in cursul serii Agentia de Protectie Civila, in timp ce numarul deceselor provocate in Olanda de epidemia de COVID-19 a ajuns la 3.684, dupa ce in…

- Platforma Worldometer, care furnizeaza statistici in timp real, arata totalul deceselor la nivel mondial, de la inceputul acestui an, din diverse cauze și afecțiuni. Potrivit statisticii, numaru deceselor provocate de virusul COVID-19 este cel mai mic, sub numarul deceselor provocate de gripa sezoniera. …

- Numarul de morti de COVID-19 a crescut marti in Italia cu 604, dar cel al cazurilor noi a inregistrat cea mai redusa crestere din 13 martie, potrivit agenției Reuters. Bilantul total al mortilor in tara cea mai afectata de pandemia de COVID-19 a crescut la 17.127 de la 21 februarie, data izbucnirii…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in Marea Britanie a crescut cu 181 (31%) intr-o zi, la 759, au anuntat vineri autoritatile sanitare britanice, relateaza Reuters. Marea Britanie este a sasea cea mai afectata tara ca numar de morti – dupa Italia, Spania, China, Franta si Statele Unite, potrivit…

- Numarul de noi infectari a scazut in Italia pentru a patra zi consecutiv – singurul semn de optimism in țara cea mai lovita de pandemia mondiala Covid-19. Agenția de Protecție Civila a anunțat miercuri ca bilanțul deceselor a depașit miercuri pragul de 7.500. Peste 57.000 sunt infectați. Numarul…