Crește numarul de pacienți infectați cu coronavirus care sunt internați la terapie intensiva. In prezent, la ATI sunt 1.232 de pacienți internați. Premierul Florin Citu a solicitat suplimentarea numarului de paturi din secțiile de terapie intensiva. Duminica, la sedinta Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei (CNCCI), Florin Cițu a solicitate: identificarea unor spitale noi care sa se alature celor existente in lupta anti-COVID, cresterea la 1.600 a numarului real de paturi la ATI, asigurarea stocurilor necesare de medicamente si continuarea vaccinarii in forta. „Am participat…