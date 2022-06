Stiri pe aceeasi tema

- ”Comparativ cu trimestrul lV 2021, Produsul Intern Brut in trimestrul l 2022 a fost, in termeni reali, mai mare cu 5,2%. Fata de acelasi trimestru din anul 2021, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 6,5% atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier”, conform datelor INS. La cresterea…

- Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut cu 6,5% in primul trimestru din 2022, fața de perioada similara a anului trecut, atat pe seria bruta, cat si pe seria ajustata sezonier, potrivit datelor provizorii (1) publicate miercuri de Institutul National de Statistica. Fata de trimestrul precedent (T4…

- Economia Romaniei a inregistrat in 2021 o creștere de 5,9% fața de 2020 si de 2,4% pe seria bruta in trimestrul IV al anului trecut, fata de acelasi trimestru din 2020, a transmis vineri Institutul Național de Statistica. In termeni reali, PIB-ul Romaniei a scazut cu 0,1% fața de trimestrul III din…

