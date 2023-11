Creștere minoră a cursului euro Tendința de apreciere a mediei euro s-a menținut și joi. In schimb, celelalte monede majore au cunoscut scaderi ale cursului. Cursul euro a crescut de la 4,9685 la 4,9693 lei, in timp ce culoarul de tranzacționare a fost identic cu cel de miercuri, 4,967 – 4,97 lei. Perspectiva scaderii inflației din Romania și lipsa unor masuri de majorare ale dobanzii de politica monetara din partea marilor... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele saptamani au adus recorduri peste recorduri ale prețului aurului, atat pe piața internaționala, cat și pe cea din Romania. La finalul lui octombrie, Banca Naționala a afișat prețuri care au depașit 300 de lei pentru gramul de aur, iar specialiștii considera ca metalul prețios e mai scump, in…

- Romania este pe locul 2 in Europa și pe locul 3 in lume in ceea ce privește cazurile de infectare in noul val COVID-19. Tara noastra a depașit Rusia, Germania și Serbia, in Europa. Noul val de COVID-19 ii ingrijoreaza pe specialiști. Aceștia atrag atenția ca noua varianta care circula in acest moment…

- De la sub 500 de cazuri noi raportate pe saptamana, in urma cu doua luni, Romania a depașit 11.000 de cazuri noi de Covid raportate saptamana trecuta. O creștere de peste 25 de ori. Urmarind evoluția raportarilor pe ultimele doua luni, se observa o creștere exponențiala a imbolnavirilor de Covid-19:…

- In seara aceasta, Romania va cunoaște primul episod de toamna autentica din sezon. A fost emis deja un cod galben de ploi abundente in vestul și nord-vestul țarii. Precipitațiile se vor muta sambata și duminica in sud și sud-est.

- Sectorul comertului electronic dedicat produselor farmaceutice inregistreaza, la nivel global, o crestere fara precedent, iar Europa de Est confirma rapid tendinta, Romania devenind a doua cea mai mare piata din regiune, dupa Polonia, releva datele unei analize de specialitate. Astfel, anul trecut,…

- De la 1 octombrie, toți angajații din Romania vor beneficia de o majorare a salariului minim brut Sursa articolului: Salariul minim brut se majoreaza de la 1 octombrie Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- In perioada 27-29 septembrie, UMFST „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza, in parteneriat cu Academia de Științe Medicale din Romania, a doua ediție a conferinței naționale „Interdisciplinaritate și cercetare in diabetul zaharat", anunțata pe pagina oficiala de Facebook a instituției academice.…

- Transportul aerian de pasageri a crescut in primul semestru al acestui an in Romania cu peste 26%, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Potrivit Institutului Național de Statistica, de la aproape 9 milioane de pasageri in 2022, anul acesta s-au depașit 11 milioane. Cele mai mari fluxuri…