Creștere masivă în domeniul construcțiilor. Cine sunt ”campionii” INS: In primele sapte luni s-au eliberat 29.342 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 33,4% fata de aceeasi perioada din 2020. ”In perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2021 s-au eliberat 29.342 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 33,4 % fata de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2020. Cresteri s-au inregistrat in toate regiunile de dezvoltare: Bucuresti – Ilfov (+1.469 autorizatii), Sud – Muntenia (+1.436) , Nord – Est (+967), Nord – Vest (+926 ), Vest (+801), Sud – Est (+ 657), Centru (+ 605) si Sud – Vest Oltenia (+489 )”, arata datele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

