Creştere îngrijorătoare a mortalităţii în rândul lamantinilor în Florida Lamantinii din Florida mor intr-un ritm fara precedent, relateaza miercuri AFP.



Cand a fost salvat, la jumatatea lunii aprilie, un pui de lamantin - mamifer cetaceu asemanator cu foca - suferea in urma unei otraviri severe cauzata de brevetoxine, produse de ''mareea rosie'' - sau inflorirea algelor - din anumite regiuni din Florida, fenomen care afecteaza sistemul nervos al animalelor.



Femela in varsta de doi ani, care a primit numele de "Lativa", ''era inconstienta'' cand a fost gasita, a declarat Molly Lippincott, de la gradina zoologica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

