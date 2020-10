Creștere importantă a înmatriculărilor de autoturisme noi în România Luna septembrie a adus o surpriza placuta companiilor din Romania implicate in afaceri cu automobile noi. Conform Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), in septembrie 2020 au intrat in circulație 10.878 de autoturisme noi, in creștere cu 79,92% fața de aceeași luna din 2019. Totuși, in primele noua luni din 2020, numarul autoturismelor noi inmatriculate a fost de doar 84.601 unitați, corespunzator unei scaderi cu 31,8% fața de perioada similara din 2019. Tot in perioada ianuarie – septembrie 2020, autoturismele second-hand inmatriculate pentru prima data… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

