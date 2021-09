In condițiile scumpirii alimentelor, gazelor, energiei, iata ca, pensiile și salariile se lovesc de o creștere absolut rușioasa. Potrivit datelor publicate luni, de Institutul National de Statistica (INS), pensia medie lunara a crescut cu 0,7% in trimestrul al doilea al anului, fata de primul trimestru, adica cu aproximativ 11 lei, pana la valoarea de 1.661 […] The post Creștere halucinanta a pensiei medii și a salariului mediu brut: 11 lei in plus pentru pensionari și 1 leu pentru salariați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .