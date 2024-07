Creștere explozivă a prețului energiei în Europa de Est: România printre cele mai afectate țări Creștere exploziva a prețului energiei in Europa de Est: Romania printre cele mai afectate țari Creștere exploziva a prețului energiei in Europa de Est: Romania printre cele mai afectate țari Prețurile angro la energia electrica au inregistrat o creștere semnificativa de aproape 73%, atingand luni, 22 iulie 2024, o medie de 219,28 euro pe megawatt-ora, dupa o scadere temporara in weekend. Aceasta creștere confirma evoluția exploziva din intreaga luna iulie. […] Creștere exploziva a prețului energiei in Europa de Est: Romania printre cele mai afectate țari Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

