Italia a raportat marti 96.365 de cazuri asociate COVID-19, comparativ cu cifra de 32.573 inregistrata in ziua precedenta, a anuntat Ministerul Sanatatii, in timp ce numarul deceselor a crescut la 197 de la 119, informeaza Reuters. talia a inregistrat 158.101 decese asociate COVID-19 incepand din februarie 2020, tara situandu-se astfel pe al doilea loc in Europa, dupa Marea Britanie si pe locul al optulea la nivel mondial. Pana in prezent, in Italia au fost raportatate 13,99 milioane de cazuri de COVID-19. Numarul pacientilor aflati in spital diagnosticati cu COVID-19 – fara a-i include pe cei…