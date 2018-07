Creştere economică. Statele Unite, ritm susţinut Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, si-a exprimat convingerea ca ritmul rapid de crestere a economiei SUA inregistrat in trimestrul doi din 2018 va persista in urmatorii ani, transmit DPA si Reuters. "Nu cred ca ca este un fenomen care sa tina un an sau doi. Cu siguranta suntem intr-o perioada de patru-cinci ani de crestere sustinuta, de cel putin 3%", a afirmat duminica Mnuchin intr-un interviu acordat Fox News.



