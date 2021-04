Stiri pe aceeasi tema

- Erste Group Bank estimeaza ca Romania va consemna anul acesta o crestere economica de 4,2% si de 4,5% in 2022, insa viteza si amploarea procesului de vaccinare raman cei mai importanti factori pentru redresarea economica a regiunii in care opereaza grupul bancar. Potrivit unui comunicat remis vineri…

- Marcel Ciolacu sustine ca in preznet e doar pe hartie cresterea economica prognozata de FMI si numai pentru „camarila de dreapta”, insa pentru romani ar fi „doar saracie”. Liderul PSD a adaugat ca deja in 2020 fiecare roman era dator cu 8.000 lei pentru modul dezastruos in care Guvernul a gestionat…

- Fondul Monetar International si-a imbunatatit, semnificativ, estimarile privind evolutia economiei romanesti, care ar urma sa inregistreze in acest an un avans de 6%, iar in Europa va fi devansata doar de Spania, care va inregistra o crestere economica de 6,4%, arata cel mai nou raport „World Economic…

- Cițu subliniaza ca investițiile au fost cele care au permis plata salariilor și a pensiilor crescute, a șomajului tehnic și menținerea locurilor de munca. Premierul amintește și ca țara noastra a avut, in ultimul trimestru din 2020, cea mai mare creștere economica din UE.”Anul trecut am aratat ca e…

- Romania a avut cea mai mare crestere economica din UE in trimestrul IV, a declarat marti premierul Florin Citu la finalul sedintei coalitiei de guvernare, intalnire care a avut loc la Palatul Parlamentului.

- Produsul Intern Brut al Romaniei va crește cu 3,8% in 2021, respectiv cu 4% in 2022, arata prognoza de iarna a Comisiei Europene, publicata joi, care ofera valori mai mari decat cele estimate in prognoza de toamna, 3,3% in acest an și 3,8% anul viitor, conform Mediafax. Citește și: Florin…

- Sase din zece manageri romani (61,1%) estimeaza ca Romania va inregistra crestere economica in 2021, in timp ce aproape trei sferturi (72%) se asteapta la o depreciere a leului in acelasi interval, releva rezultatele studiului "Increderea in economie si in conditiile de

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca realizarea unui buget de stat orientat catre oameni, cu mariri de pensii si salarii, tine de pricepere unui partid, acuzand PNL si Guvernul Citu ca pregateste un buget al austeritatii.