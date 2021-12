Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor estimeaza ca economia romaneasca va creste in urmatorii doi ani cu procente de 4,6% in 2022 si 5,3% in 2023, urmand ca avansul sa incetineasca in 2024 cand este prevazuta o majorare a Produsului Intern Brut de 5%.

- Lovitura pe nepregatite pentru IMM-uri: Pragul de incadrare la impozitul de 1% pe venit scade de la 1 milion la 500.000 de euro Guvernul a inghesuit toate masurile fiscal-bugetare intr-o singura ordonanța mamut, care afecteaza aproape toți romanii, de la bugetari la antreprenori și angajați in mediul…

- Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii si Ministerul Finantelor vor primi cei mai multi bani la a doua rectificare bugetara din acest an. La polul opus, vor avea parte de micșorari de buget Agricultura, Energia, Transporturile și Economia. De cele mai semnificative micșorari ale bugetului vor avea…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) estimeaza un avans al economiei de 7% in acest an, in linie cu prognozele recente ale Comisiei Europene. CNSP a mentinut, astfel, estimarea de crestere a Produsului Intern Brut pentru acest an, pe care a avansat-o in prognoza din august, insa…

- Florin Cițu, premierul demis, a anunțat din nou ca economia Romaniei este in creștere, așa cum a promis la inceputul acestui an, și ca ca ”parametrii economici generali se imbunatațesc”.

- Executia bugetului general consolidat in primele noua luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 44,29 miliarde lei (3,77% din PIB), in scadere fata de deficitul de 67,27 miliarde lei (6,37% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada din 2020, anunța Ministerul Finantelor. In primele opt luni…

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o accelerare usoara a cresterii PIB in trimestrul III, datorita performantelor foarte bune ale agriculturii, conform minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei din 5 octombrie 2021. "La nivelul…

- Execuția bugetului general consolidat in primele opt luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 39,36 mld lei (3,35% din PIB) in scadere, fața de deficitul de 54,77 mld lei (5,19% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020, informeaza luni Ministerul Finanțelor. Aceasta…