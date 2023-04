Stiri pe aceeasi tema

- Economia zonei euro a avut o crestere de 0,1% in primul trimestru al anului 2023, in raport cu trimestrul precedent, iar, la nivelul intregii Uniuni Europene, progresul economic este de 0,3%, anunta Oficiul UE pentru Statistici (Eurostat)."In primul trimestru din 2023, valoarea PIB-ului a crescut…

- Ce ar insemna pentru economia Turciei o infrangere a lui ErdoganAlegerile prezidențiale ce se vor desfașura in Turcia in data de 14 mai vor fi esențiale pentru evoluția economiei țarii in urmatorii ani intrucat Recep Tayyip Erdogan și Kemal Kilicdaroglu sunt diferiți nu doar prin abordarea economica,…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis primul mesaj dupa ce agenția de rating Fitch a anunțat ca a imbunatatit perspectiva de rating de tara pentru Romania de la „negativ” la „stabil”, potrivit Realitatea. „Vești bune pentru economia Romaniei! Agenția de rating Fitch a operat, dupa aproape trei ani, prima…

- Economia zonei euro a stagnat, iar Produsul intern brut (PIB) al Uniunii Europene s-a contractat in ultimele trei luni ale anului trecut, potrivit datelor Eurostat. In randul statelor membre UE, cel mai semnificativ avans al economiei in trimestrul IV din 2022, comparativ cu trimestrul III, a fost inregistrat…

- ”In trimestrul IV 2022 comparativ cu trimestrul III 2022, costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat o rata de crestere de 2,80%. In trimestrul IV 2022 comparativ cu trimestrul IV 2021, costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul…

- Romania, alaturi de alte trei țari europene, se bucura de o creștere semnificativa a Produsului Intern Brut (PIB) in ultimele patru luni ale anului 2022, conform celor mai recente date furnizate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Potrivit Agerpres, aceste date demonstreaza faptul ca economiile…

- Zona euro a inregistrat crestere economica in trimestrul patru din 2022, evitind recesiunea, desi costurile ridicate cu energia, scaderea increderii si majorarea dobinzilor au afectat regiunea, transmite agerpres.ro. Conform datelor preliminare publicate marti de Eurostat, Produsul Intern Brut al celor…

- Economia mondiala va crește cu 2,9% in 2023 și cu 3,1% in 2024, in timp ce economia Chinei va inregistra o creștere cu 5,2% in 2023, arata datele Fondul Monetar Internațional (FMI) prezentante marți, in raportul World Economic Outlook, in cadrul unei conferinței organizate in Singapore. Comparativ cu…