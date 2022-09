Creștere de peste 30% a pieței de factoring în primele șase luni Asociația Romana de Factoring (ARF) realizeaza la mijlocul fiecarui an studiul privind evoluția pieței. Astfel, pentru primele 6 luni datele releva un nivel al creanțelor gestionate de operatorii din piața de aproximativ 3,68 miliarde euro, in creștere cu 31.6% fața de aceeași perioada a anului trecut. Cercetarea ARF are la baza date oferite atat de membrii ARF (banci si IFN-uri), non-membridar și estimari ale Asociației cu privire la restul jucatorilor din piața, scrie Banii.net . “In tot contextul economic și avand in vedere situația geopolitica curenta, factoringul ramane unul din produsele de finanțare de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

