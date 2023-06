Stiri pe aceeasi tema

- Prețul gazelor in Europa a scazut pentru a opta saptamina consecutiv, cea mai lunga perioada de scadere din ultimii 16 ani. Analiștii prevad o posibila scadere a prețului gazelor in Europa sub 20 de euro pe 1 MWh, daca importurile de gaze naturale lichefiate in China se vor dovedi slabe. Dupa cum scrie…

- Pretul gazelor naturale in Europa a scazut la cel mai redus nivel de la mijlocul lui 2021, ceea ce ajuta la inversarea unei tendinte de explozie a inflatiei si constituie o veste buna pentru consumatori, transmite Bloomberg.

- Inflația a atins un nivel maxim in Europa emergenta, Asia Centrala și Africa de Nord, dar creșterea prețurilor la gaze in iarna urmatoare va menține presiunile asupra finanțelor gospodariilor, a declarat marți Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Potrivit raportului Regional Economic…

- Renault SA nu intentioneaza sa scada semnificativ preturile, a anuntat joi directorul financiar al grupului auto francez, Thierry Pieton, dupa ce deciziile Tesla Inc au sporit temerile privind un potential razboi al preturilor pe piata vehiculelor electrice din Europa, transmite MarketWatch, citat de…

- Comisia Europeana va extinde sistemul de plafonare a pretului gazelor la toate centrele sale de tranzactionare din Uniunea Europeana, incepand cu luna mai, pentru a preveni potentialele distorsiuni ale pietelor energetice europene, transmite Reuters, citat de news.ro.Tarile UE au convenit asupra…

- Tarile UE au convenit asupra plafonului in decembrie, dupa discutii indelungate privind temperarea preturilor gazelor, care au atins niveluri record dupa ce Rusia a redus livrarile de gaze catre Europa dupa invazia sa din Ucraina. Deocamdata, plafonul este declansat daca preturile depasesc 180 de euro…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni, in contextul in care grevele din Franta afecteaza functionarea infrastucturii energetice a tarii, ceea ce agraveaza ingrijorarile cu privire la aprovizionarea cu energie, transmite Bloomberg, preluata de Agerpres.

- Preturile europene la gazele naturale au scazut sub 40 de euro pe megawatt ora pentru prima data de la inceputul crizei energetice, reducand presiunile asupra consumatorilor si avertizand in acelasi timp asupra incetinirii economiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…