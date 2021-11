Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Tesla au urcat joi la Bursa de la Frankfurt, chiar daca documentele financiare publicate in timpul noptii au aratat ca directorul general Elon Musk a vandut in ultimele zile actiuni in valoare de aproximativ cinci miliarde de dolari detinute la producatorul de vehicule electrice, transmite…

- Miliardarul Elon Musk a vandut peste 3 milioane de acțiuni ale Tesla in valoare de aproape 5 miliarde de dolari, relateaza CNBC. El deține in continuare peste 166 de milioane de acțiuni. Trustul sau a vandut peste 3,5 milioane de acțiuni in valoare de 3,88 miliarde de dolari intr-o serie de tranzacții…

- Elon Musk a vandut acțiuni Tesla de aproximativ 1,1 miliarde de dolari, la cateva zile dupa ce miliardarul a facut un sondaj pe Twitter, pentru a vedea daca urmatorii sai vor sau nu ca acesta sa vanda 10% din acțiunile pe care le deține la Tesla.Dupa ce in urma sondajului, majoritatea respondenților…

- Averea lui Elon Musk se ridica acum la 323 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Bloomberg, dupa ce prețul acțiunilor Tesla a scazut cu 16% in doua zile, relateaza Business Insider, ciat de HotNews.ro.In urma acestei scaderi masive a prețului acțiunilor Tesla, Elon…

- Elon Musk a pierdut 50 de miliarde de dolari in aceasta saptamana, dupa ce acțiunile Tesla au scazut pentru a doua zi la rand. Scaderea vine dupa ce Musk și-a intrebat urmaritorii de pe Twitter daca ar trebui sa vanda 10% din acțiunile sale de la Tesla și dupa informațiile potrivit carora fratele sau,…

- Compania Tesla și-a crescut valoarea de piața cu aproape 400 de miliarde de dolari in doar doua saptamani, arata o analiza a XTB. In doar 12 zile de tranzacționare, investitorii mondiali au impulsionat cu aproape 400 de miliarde de dolari valoarea companiei Tesla. Aceasta performanța reprezinta cea…

- In doar 12 zile de tranzacționare, investitorii mondiali au impulsionat cu aproape 400 de miliarde de dolari valoarea companiei Tesla. Aceasta performanța reprezinta cea mai rapida creștere intr-o perioada scurta de timp din istoria piețelor de capital. Iar in timp ce alți producatori mari de automobile…

- Branson a vandut peste 10 milioane de actiuni, intre 10 si 12 august, potrivit unei declaratii depuse la autoritatea de reglementare a sectorului financiar. Vanzarea a avut loc la o luna dupa ce compania de turism spatial a finalizat primul zbor de testare in spatiu cu echipaj complet, cu Branson la…