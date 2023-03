”Grupul german Stada, prezent si in Romania prin subsidiara Stada Romania, si-a mentinut in 2022 cresterea de doua cifre, marcand vanzari de 3,8 miliarde de euro (crestere de 11%) si EBITDA de 875 de milioane de euro (crestere de 17%). Este un avans mai rapida decat cel al segmentelor de piata in care activeaza – consumer healthcare, generice si medicamente pentru terapii speciale. Grupul si-a diversificat portofoliul, iar divizia de Consumer Healthcare a devenit principalul centru de vanzari in grup, cu volume de 1,62 de miliarde de euro (43% din totalul vanzarilor)”, potrivit unui comunicat.…