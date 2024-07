Stiri pe aceeasi tema

- In trimestrul I 2024, investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 34,647 miliarde lei, in crestere cu 6,7%, comparativ cu trimestrul I 2023, anunta miercuri Institutul National de Statistica (INS), conform News.ro. ”In trimestrul I 2024 investitiile nete realizate in economia nationala…

- Perspectiva de crestere pentru economia Romaniei in acest an este de doar 1,6%, in temperare fata de 2,1% in 2023, a declarat, joi, Andrei Radulescu, membru al Comitetului Bretton Woods si cercetator senior la Institutul de Economie Mondiala, Academia Romana. „Care sunt perspectivele pentru economia…

- ”In trimestrul I 2024, numarul locurilor de munca vacante a fost 35.000, in crestere cu 1.700 fata de trimestrul anterior. Rata locurilor de munca vacante estimata pentru trimestrul I 2024 a fost 0,69%, in crestere cu 0,04 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Comparativ cu acelasi trimestru…

- Inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 4,5% in trimestrul I 2024 fata de trimestrul I 2023. In trimestrul I 2024, inmatricularile noi de vehicule pentru transportul marfurilor au crescut cu 9,7% comparativ cu trimestrul I din anul 2023. In trimestrul I 2024,…

- In luna martie 2024, au fost produse in Romania 53.696 autoturisme, o scadere de -3.12% fața de luna martie 2023, respectiv 55.428 unitați. Dintre acestea 28.602 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 25.094 unitați au fost produse de uzina FORD OTOSAN de la Craiova. Pe primele trei…

- Actiunile companiei au scazut luni cu 3% luni. ”Pe masura ce pregatim compania pentru urmatoarea noastra faza de crestere, este extrem de important sa ne uitam la fiecare aspect al companiei pentru reducerea costurilor si cresterea productivitatii”, a spus Musk in nota obtinuta de CNBC. Potrivit informarii,…

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul IV 2023, in termeni nominali, 7504 lei pe o gospodarie, reprezentand 2999 lei pe o persoana, in creștere cu 2,8% atat pe o gospodarie, cat și pe o persoana, fata de trimestrul III 2023. Comparativ cu trimestrul IV al anului precedent, veniturile…

