In 2021, traficul pe aeroportul iesean a crescut cu 37% fata de anul anterior si a ajuns la aproape 640.000 de pasageri. Reprezentanții aerogarii spera ca valul cinci al pandemiei sa nu fie atat de restrictiv, iar numarul de pasageri sa treaca de 800.000 in acest an. Directorul general al aeroportul din Iasi, Romeo Vatra, spune ca anul 2021 a fost un an bun pentru aerogara ieseana, in ciuda restrictiilor pe fondul pandemiei care au existat in special in primul semestru. Anul trecut, aeroportul din Iasi a fost tranzitat de 639.532 de pasageri, cu 37% peste traficul inregistrat pe perioada anului…