Creștere de 25% a numărului de pacienților internați cu Covid în Franța Franța se afla pe un trend ascendent al numarului de cazuri Covid, iar autoritațile sunt ingrijorate de creșterea spitalizarilor și a bolnavilor internați pe secțiile de terapie intensiva. Potrivit datelor organizatiei Sanatatea Publica in Franta, numarul spitalizarilor a crescut cu 25% in utlimele trei saptamani, relateaza Agerpres . Astfel, de la 6.922 de persoane internate in spitale, pe 17 iulie – data cu cele mai puține spitalizari din 2020, duminica numarul a crescut la 8.685. In privința cazurilor care necesita terapie intensiva, numarul a crescut cu 81%, Astfel, pe 21 iulie – ziua cu cel… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

