- In data de 30.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 109.271 de persoane, dintre care 10.569 de cetateni ucraineni (in creștere cu 26,3% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 6.134 cetateni ucraineni (in…

- In data de 25.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 98.670 de persoane, dintre care 4.412 cetateni ucraineni (in creștere cu 38,3 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 2.135 cetateni ucraineni (in creștere…

- In cursul zilei de luni, 25 aprilie 2022, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in Punctul de Trecere al Frontierei Siret s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 1531 persoane din care 1167 au fost cetațeni ucraineni in creștere cu 50% fața de ziua precedenta: ▪473 mijloace…

- In data de 05.04.2022, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret , s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 3388 persoane din care 2527 au fost cetațeni ucraineni cifra in creștere cu peste 5%. ▪922 mijloace de transport; The post Creștere cu 5% a traficului de…

- In data de 2 aprilie in intervalul orar 00.00 – 23.59 prin Vama Siret au intrat 3.384 persoane din care 2.692 au fost cetațeni ucraineni. Cifra este in ușoara scadere comparativ cu ziua precedenta cu 0,5%. Prin vama au intrat și 790 mijloace de transport. The post Scadere cu 0,5% a traficului de…

- In data de 24 martie intre orele 00.00-23.59, au intrat in țara prin PTF Siret un numar de peste 3.900 persoane și 803 autovehicule. Dintre acestea aproximativ 3.250 sunt cetațeni ucraineni in creștere fața de ziua precedenta cu 14%. The post Creștere brusca a traficului de refugiați ucraineni prin…

- In data de 10 martie prin Vama Siret au trecut frontiera 6.070 persoane și 923 autovehicule. Dintre acestea 5.216 sunt cetațeni ucraineni cifra aproape similara cu cea din ziua precedenta. In aceasta perioada au ieșit din țara un numar de 1.362 persoane și 423 autovehicule. Dintre acestea 833 sunt cetațeni…

- In data de 5 martie intre orele 00.00-23.59, prin Vama Siret au intrat in țara un numar de 7.750 persoane și 986 autovehicule. Dintre aceștia 6.302 sunt cetațeni ucraineni, cifra in ușoara creștere fața de ziua predecenta. In aceasta perioada au ieșit din țara 1.456 persoane și 445 autovehicule. Dintre…