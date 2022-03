Stiri pe aceeasi tema

- In data de 25 martie intre orele 00.00-23.59, au intrat in țara prin PTF.Siret un numar de 2.983 persoane și 724 autovehicule. Dintre acestea 2.339 sunt cetațeni ucraineni in scadere drastica cu 30% fațad e ziua precedenta cand s-au inregistrat 3.250 de persoane. The post Fluctuație mare de refugiați…

- In data de 24 martie intre orele 00.00-23.59, au intrat in țara prin PTF Siret un numar de peste 3.900 persoane și 803 autovehicule. Dintre acestea aproximativ 3.250 sunt cetațeni ucraineni in creștere fața de ziua precedenta cu 14%. The post Creștere brusca a traficului de refugiați ucraineni prin…

- Marți, 22 martie, au intrat in țara prin PTF Siret, un numar de 3.471 persoane și 750 autovehicule. Dintre acestea peste 2.800 sunt cetațeni ucraineni cifra in creștere cu 4% comparativ cu cea din ziua precedenta cand s-au inregistrat 2.700 de refugiația ucraineni. The post Creștere cu 4% in 24 de ore…

- Luni, 21 martie au intrat in țara prin PTF Siret, un numar de 3.184 persoane și 650 autovehicule. Dintre acestea aproximativ 2.700 sunt cetațeni ucraineni cifra in creștere cu 38% comparativ cu ziua precedenta cand prim vama au intrat 1.937 de cetațeni ucraineni. The post Creștere cu 38% a traficului…

- Duminica, 20 martie, au intrat in țara prin PTF.Siret, un numar de 2.318 persoane și 430 mijloace de transport. Dintre acestea 1.937 sunt cetațeni ucraineni. Scaderea este aproape la jumatate in condițiile in care in ziua precedenta au trecut vama Siret 3.570 de refugiați ucraineni. The post Scadere…

- Vineri, 18 martie, au intrat in țara prin PTF Siret un numar de 3.753 persoane și 765 autovehicule. Dintre acestea 3.156 sunt cetațeni ucraineni. Cifra este in scadere in condițiile in care in ziua precedenta au trecut vama 3.810 refugiați ucraineni. Scaderea este de aproape 22%. The post Scadere…

- In data de 06.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 93.270 de persoane, dintre care 33. 969 cetateni ucraineni (in crestere cu 7,4 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 10.953 cetateni ucraineni (in…

- In data de 5 martie intre orele 00.00-23.59, prin Vama Siret au intrat in țara un numar de 7.750 persoane și 986 autovehicule. Dintre aceștia 6.302 sunt cetațeni ucraineni, cifra in ușoara creștere fața de ziua predecenta. In aceasta perioada au ieșit din țara 1.456 persoane și 445 autovehicule. Dintre…