- Creste lista tarilor din Uniunea Europeana care cer test COVID negativ pasagerilor veniti din China. Belgia, Suedia, Franta, Germania, Spania si Italia anunta ca, pe langa testul negativ, necesar la imbarcarea spre Europa, ar putea testa aleatoriu pasagerii si la sosire.

- Marocul a anuntat sambata ca va interzice intrarea pe teritoriul sau a calatorilor din China "pentru a evita un nou val de contaminari" cu coronavirus, informeaza Agerpres care citeaza AFP. Interdictia va intra in vigoare "din 3 ianuarie si pana la noi ordine", a precizat Ministerul de Externe din Maroc.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a indemnat din nou oficialii din domeniul sanatatii din China sa transmita in timp real informatiile despre cresterea numarului cazurilor de COVID din tara. Discuțiile au loc in condițiile in care Beijingul se pregatește sa relaxeze restricțiile de calatorie in 8 ianuarie,…

- Statele Unite iau in considerare efectuarea de teste din apa reziduala din avioanele pe rute internationale pentru a detecta eventuale variante emergente de COVID-19, in timp ce numarul infectarilor creste in China. Experti in sanatate din Marea Britanie estimeaza ca, in prezent, 9.000 de persoane mor…

- Liderul chinez Xi Jinping nu doreste sa accepte vaccinurile occidentale, in ciuda provocarilor cu care se confrunta China cu Covid-19 si, desi protestele recente nu reprezinta o amenintare la adresa guvernarii Partidului Comunist, acestea i-ar putea afecta pozitia personala, a declarat directorul…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 3.290.987. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate…

- Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor a avertizat, vineri, asupra raspandirii unei noi subvariante a variantei Omicron a coronavirusului, care este asteptata sa provoace in saptamanile urmatoare o crestere a numarului cazurilor de Covid in Europa. Cel putin cinci tari europene au detectat…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 3.277.020. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. La ultima informare transmisa de Ministerul Sanatații, au fost inregistrate 1.000 de…