Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demis si din nou propus al Finantelor, Florin Citu, ar sustine varianta inlocuirii alocatiilor pentru copii cu vouchere, acest sistem fiind folosit si in Statele Unite ale Americii pentru a se asigura ca banii nu vor fi folositi de parinti in alte scopuri. Citu a fost intrebat despre…

- Alocațiile pentru copii ar putea fi inlocuite cu vouchere. Cand vor fi majorate Ministrul propus al Finantelor, Florin Citu, afirma ca ar sustine varianta inlocuirii alocatiilor pentru copii cu vouchere. Acest sistem este folosit şi în Statele Unite ale Americii pentru a se asigura că…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca, in prezent, nu exista fondurile necesare pentru dublarea alocațiilor. El arata ca pentru a se face rost de suma de 7 miliarde ar exista soluția extrema de taiere a pensiilor militarilor, de exemplu. Cițu a precizat ca nu se ia in calcul aceasta varianta…

- "Este foarte important ca Guvernul sa gaseasca resursele pentru creșterea alocațiilor", a declarat președintele Klaus Iohannis, intrebat daca Guvernul Orban trebuie sa faca rost de bani pentru dublarea alocațiilor. Premierul Ludovic Orban a anuntat, la inceputul sedintei de Guvern, ca alocatiile…

- Dublarea alocațiilor pentru copii și majorarea pensiilor din septembrie nu sunt "100% sigure". Orban: "Totul depinde de cum evolueaza economia" Premierul Ludovic Orban a declarat ca alocatiile pentru copii vor fi dublate "daca exista resurse financiare". In cazul pensiilor,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca alocatiile pentru copii vor fi dublate "daca exista resurse financiare". "Daca exista resurse financiare, (...) nu-mi place sa mint. Si daca am fi vrut sa marim alocatiile nu am fi putut pentru ca Legea bugetului era deja publicata, intrata in vigoare la momentul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea PSD privind dublarea alocatiilor pentru copii. Astfel, aceasta prevedere ar urma sa intre in vigoare incepand cu luna martie. Seful statului afirma, saptamana trecuta, ca nu are niciun motiv sa nu promulge legea, iar termenul pentru aceasta decizie…

- Dublarea alocațiilor pentru copii, amanata! Vezi cand s-ar putea aplica majorarea Dublarea alocațiilor pentru copii a fost amanata. Premierul Ludovic Orban a facut precizari legate de momentul in care majorarea ar putea fi aplicata. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA…