Creştere alarmantă de noi îmbolnăviri cu COVID-19 în Franţa. S-a depăşit pragul de 5.000 de cazuri Franta inregistreaza un record negativ al numarului de cazuri de COVID-19. Peste 5.000 noi cazuri de Covid-19 au fost inregistrate in Franța in ultimele 24 de ore, potrivit datelor publicate de autoritațile franceze, transmite AFP, potrivit Hotnews.ro.In total, 5.429 noi cazuri au fost depistate, fața de 3.304 marți. De altfel, duminica au fost depistate pozitiv 4.897 de persoane, in timp ce sambata au fost inregistrate 3.602 cazuri noi. Autoritațile din Franța precizeaza ca au fost depistate 32 de noi focare de COVID-19.Este vorba de cea mai mare cifra de cand se deruleaza teste la scara extinsa.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

