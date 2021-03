Creștere alarmantă a numărului de infectări. Sunt peste 9.000 de infectări în plus Pentru prima data din 6 ianuarie, joi, 11 martie au fost raportate peste 5000 de infectari. Situația este alarmanta, deoarece umarul cazurilor de COVID-19 depistate in Romania in ultimele 7 zile arata o creștere cu 54%, adica peste 9.000 de infectari in plus, fața de inceputul lunii februarie. Joi 11 martie, a fost raportat un […] The post Creștere alarmanta a numarului de infectari. Sunt peste 9.000 de infectari in plus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

