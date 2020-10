Stiri pe aceeasi tema

- Confruntat cu o explozie a numarului de cazuri de COVID-19 in regiunea capitalei Madrid, guvernul central spaniol a decretat vineri starea de alerta in acest oras si in mai multe localitati limitrofe pentru a putea aplica lockdown-ul partial pe care justitia il anulase in ziua precedenta in urma…

- Starea de alerta va fi prelungita in Romania cu inca 30 de zile. Vom fi așadar obligați sa purtam inca o luna maști de protecție in spațiile inchise și in cele aglomerate, iar restaurantele raman cu ușile ferecate.

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 48 cazuri noi de persoane infectate cu SARS- CoV-2 (9 pacienți au fost testați și diagnosticați la laboratoare private și 1 pacient a fost testat intr-o unitate sanitara din alt județ). Pacienții…

- Situație alarmanta in Franța și in Spania, țari care au raportat o creștere semnificativa a cazurilor noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, noteaza Reuters, citata de Hotnews.ro.Astfel, Franța a raportat miercuri 1.695 de noi cazuri de Covid-19 in 24 de ore, cel mai mare bilanț zilnic raportat in…

- Medicul Alexandru Rafila, președinte al Societații Romane de Microbiologie, susține ca urmatoarele saptamani vor fi foarte grele, intrucat este așteptata o creștere a numarului de pacienți care au nevoie de terapie intensiva. De asemenea, el vorbește și despre o creștere a numarului de decese.

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca pana astazi, 17 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 35.802 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.598 au fost externate, dintre care 22.312 de pacienți vindecați și 2.286 de pacienți…

- Numarul cazurilor de Covid-19 a crescut ingrijorator, atat la nivel național, cat și in Timiș. Romania a atins un nou record negativ – 777 de cazuri de SARS-Cov2 intr-o zi, iar Timișul are și el multe cazuri depistate de miercuri pana joi: 34.