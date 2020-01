Crestere alarmanta a cazurilor de pesta porcina africana, așteptata in vara Autoritațile sanitar veterinare se tem ca pesta porcina africana ar putea face curand ravagii in randul efectivelor de porci din județ. Specialiștii susțin ca un varf al imbolnavirilor s-ar putea inregistra in vara acestui an. ”Comparativ cu anii trecuți și avand in vedere temperaturile de afara, lucrurile sunt intr-o oarecare stare de echilibru sub aspectul evoluției pestei la Buzau. Dar nu pot sa uit iarna lui 2019, luna ianuarie, cand toata lumea, vorbea in carți ca iarna pesta iși reduce mult incidența. La noi au fost atunci foarte multe focare. Suntem in monitorizare permanenta. Totodata,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

