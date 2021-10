Creștere a numărului de vaccinări la Iași Pe parcursului weekend-ului care a trecut, la Iași au fost administrate peste 12.000 de doze anti-COVID-19, fapt care nu a mai fost intalnit din primavara. Potrivit datelor transmise de Directia de Sanatate Publica, sambata au fost vaccinate 5.591 de persoane cu vaccinurile care necesita mai mult de o doza, dupa cum urmeaza: 3.682 de persoane au primit doza I, 517 au facut rapelul, si cu doza a III-a s-au vaccinat 1.392 de persoane. De asemenea, au fost administrate 1.433 de doze din vaccinul Johnson & Johnson, in doza unica. Duminica au fost vaccinate 4.109 de persoane cu seruri ARN mesager:… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe persoane aleg sa se imunizeze in urma situației dramatice in care se afla Iașul din cauza ratei crescute de infectare. In doar 24 de ore, 3.567 de persoane s-au imunizat impotriva COVID-19, iar in urma cu o luna, media zilnica de vaccinare nu depașea 500 de doze Aproximativ 4.000 de persoane,…

- Peste 2.000 de doze de vaccin anti-COVID au fost administrate in judetul Olt in ultimele 24 de ore, fiind atins astfel varful vaccinarilor in judet de la inceputul campaniei, a informat, vineri, Directia de Sanatate Publica (DSP) Olt. In ultimele 24 de ore, au fost administrate in judetul Olt 2.049…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,49 (ieri 0,45); -persoane internate la ATI: 7 (ieri 8); -persoane internate in spital: 114 (ieri 99); -persoane…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,35 (ieri 0,3); -persoane internate la ATI: 4 (ieri 4); -persoane internate in spital: 98 (ieri 86); -persoane…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,20 (ieri 0,18); -persoane internate la ATI: 2 (ieri 3); -persoane internate in spital: 60 (ieri 60); -persoane…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,17 (ieri 0,16); -persoane internate la ATI: 3 (ieri 3); -persoane internate in spital: 71 (ieri 57); -persoane…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,13 (ieri 0,11); -persoane internate la ATI: 4 (ieri 3); -persoane internate in spital: 62 (ieri 57); -persoane…

- Pana in 5 august, in județul Brașov, au fost distribuite centrelor de vaccinare și medicilor de familie, 335.410 de doze de vaccin anti-COVID-19, dintre care 316.965 au fost administrate populației. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate…