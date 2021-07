Creştere a cazurilor de infectări cu tulpina Delta #COVID-19 Crestere a cazurilor de infectari cu varianta Delta #COVID-19 Valeriu Gheorghița, coordonator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. Numarul cazurilor noi de COVID-19 s-a apropiat astazi de pragul de 100 pentru prima oara în ultima luna, iar evolutia epidemiei în România este din nou pe o usoara tendinta de crestere. Aproximativ 100 de infectari cu tulpina Delta a coronavirusului mai usor transmisibil au fost identificate pâna acum, anunta autoritatile. Este vorba de varianta care a provocat deja un nou val de îmbolnaviri în… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

