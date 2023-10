Guvern introduce mai multe modificari in sistemul public de sanatate. Printe masurile adoptate se numara o prevedere care permite managerilor de spitale publice si directorilor medicali sa ramana in functii pana la varsta de 70 de ani. Pana acum, varsta pana la care putea fi ocupata functia de manager de spital si de director medical […] The post Crește varsta pana la care managerii si directorii spitalelor pot ramane in funcții. Decizia, luata din cauza ”lipsei acute de personal de specialitate” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .