Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, atat la nivelul Ministerului Muncii, cat și in cadrul Caselor de Pensii județene se lucreaza intens la recalcularea dosarelor de pensii. Președintele CNPP spune ca sunt rezolvate in procent de 80% din dosare. In același timp, Daniel Baciu spune ca, intr-adevar, se maresc pensiile pentru…

- Cumulul pensiei cu salariul: Anunțul ministrului Muncii despre masura interzicerii angajarii dupa pensionare Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a declarat joi, referindu-se la cumulul de salarii si pensii, ca discutia nu trebuie generalizata, ci trebuie facuta „de la post la post”,…

- Anumiți romani ajunși la varsta de pensionare si-ar putea primi inapoi banii platiti la pensii, in anumite cazuri speciale, potrivit unui proiect de lege aflat in dezbatere la Senat.Este vorba despre cei care au ajuns la varsta de pensionare, au platit bani la pensie de-a lungul timpului, dar nu indeplinesc…

- O noua seara tensionata in Franța. Mii de oameni au protestat dupa ce guvernul francez a anunțat ca-și va angaja raspunderea pe legea care crește varsta de pensionare. Au fost proteste și ciocniri violente in Franta, dupa ce prșeedintele Emmanuel Macron a fortat adoptarea legii care creste varsta de…

- Politia franceza a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa cateva mii de persoane care s-au adunat spontan, joi seara, in Place de la Concorde din Paris, pentru a protesta fata de reforma pensiilor, dupa ce guvernul presedintelui Emmanuel Macron a anuntat ca isi va asuma raspunderea si nu va mai…

- Senatul Franței a adoptat joi dimineața proiectul de lege privind reforma pensiilor, care a generat proteste de amploare in țara, scrie France24. Acum propunerea va merge in Adunarea Nationala, unde votul este incert, deoarece tabara prezidentiala nu are majoritate absoluta. Mii de francezi au continuat…

- Pensii 2023: Cand va crește din nou varsta standard de pensionare pentru femei Pensii 2023: Cand va crește din nou varsta standard de pensionare pentru femei In Romania, potrivit legislației in vigoare, varsta standard de pensionare este de 63 de ani pentru femei si de 65 de ani pentru barbati, iar…

- Clase inchise, trenuri anulate și numeroase manifestații și acțiuni greviste la Paris și in intreaga țara. Sindicatele au lansat o a treia zi de ample acțiuni pentru a presa guvernul sa renunțe la unele dintre elementele esențiale ale preconizatei reforme a sistemului de pensii. Nu vor accepta – spun…