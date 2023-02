Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va lansa doua proiecte-pilot pentru suplimentarea protectiei frontierelor externe, a declarat vineri, Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, planurile urmand sa inceapa sa fie aplicate in Bulgaria si Romania, potrivit unor oficiali de la Bruxelles, informeaza Mediafax.…

- Liderii UE se intalnesc vineri, 3 februarie, la Kiev cu presedintele Ucrraieni, Volodimir Zelenski, aducandu-i promisiunea unor noi sanctiuni impotriva Rusiei, dar vor zadarnici probabil sperantele Ucrainei de aderare rapida la UE, relateaza Reuters . Menționam ca șefa Comisiei Europene, Ursula von…

- Avand in vedere ca un tren cu oficiali europeni va ajunge, astazi, in Ucraina, la Bruxelles a ajuns o nota interna in care se explica regulile de calatorie, cu instrucțiuni clare, inclusiv in ceea ce privește inbracamintea. Recomandat: „Tinuta obisnuita de afaceri” (sau asa cum veniti la Bruxelles).…

- Presedintele Volodimir Zelenski a reafirmat, miercuri, ca Ucraina vrea sa devina membra a Aliantei Nord-Atlantice(NATO), argumentand ca aceasta ar fi „cea mai buna garantie de securitate”, transmite blacknews.ro . Aderarea Ucrainei la Alianta Nord-Atlantica ar fi „cea mai buna garantie de securitate…

- Occidentul resimte cu infrigurare actualele succese tactice ale Federației Ruse in cursul operațiunii militare speciale din Ucraina. Acest lucru se vede din declarația comuna a conducatorilor NATO și Uniunii Europene, semnata pe 10 ianuarie, la Bruxelles. In documentul comun, secretarul general al…

- "Salut calduros semnarea astazi a celei de-a treia declaratii comune NATO - UE, care consolideaza cooperarea transatlantica. Romania isi reafirma convingerea ca solidaritatea si cooperarea sunt elementele cheie pentru apararea securitatii si valorilor noastre comune. Suntem mai puternici impreuna!",…

- Planificatul summit UE-Ucraina anuntat de blocul european nu va avea loc la Bruxelles, contrar informatiilor initiale, ci la Kiev, a anuntat luni seara, 2 ianuarie, Biroul prezidential din capitala Ucrainei, informeaza marti dpa și Agerpres . Schimbarea a fost anuntata dupa conversatia telefonica care…

- Ucraina, prin biroul sau prezidențial, a anunțat ca summitul UE-Ucraina anuntat de blocul european va avea loc la Kiev și nu la Bruxelles cum se discutase inițial. Acesta se va ține pe data de 3 februarie. Decizia a fost luata dupa o discuție telefonica pe care presedinta Comisiei Europene, Ursula von…