Din aceasta luna, ianuarie 2023, varsta de pensionare pentru femei crește la 62 de ani, de la 61 și noua luni, in concordanța cu Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Pana in luna ianuarie a anului 2030, in cazul femeilor, se aplica o creștere treptata a varstei de pensionare. In anul 2030, varsta de pensionare va fi de 63 de ani, iar in anul 2035 aceasta va ajunge la 65 de ani. Totodata, stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar cel complet de cotizare pentru femei va fi de 32 de ani de la 31 de ani și 11 luni. „Noi suntem acum pe punerea in aplicare a legii care a…