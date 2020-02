Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Rusiei in Turcia, Aleksei Ierhov, a declarat ca, in ultimul timp, primeste din ce in ce mai multe amenintari, unii dintre autori proferand ca "vor ridica zgarie-nori din craniile militarilor rusi" in contextul ofensivei trupelor regimului Bashar al-Asad, sustinut de Moscova, in regiunea…

- Rusia a acuzat miercuri Turcia de nerespectarea intelegerilor privind Siria si de agravarea situatiei la Idlib, unde fortele siriene au inregistrat succese in campania impotriva ultimului bastion al insurgentilor, informeaza Reuters. Ofensiva a alimentat violentele in nord-vestul Siriei, la frontiera…

- Turcia a amenintat sambata cu represalii in cazul in care avanposturile sale militare, dintre care trei au fost incercuite de fortele regimului Bashar al-Assad, vor fi atacate in provincia Idlib, ultimul bastion al insurgentilor in Siria, informeaza AFP. In acord cu Rusia, sustinatoarea strategica a…

- O delegație rusa va ajunge sambata in Turcia pentru discuții care urmaresc sa opreasca ofensiva guvernului sirian și sa impiedice o catastrofa umanitara in regiunea Idlib, a Siriei, a declarat vineri ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, potrivit Reuters.Cavusoglu a repetat ca Turcia va face…

- Fortele turce au atacat 54 de tinte din regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei, si a "neutralizat" 76 de soldati ai regimului de la Damasc, a anuntat ministrul Apararii de la Ankara, potrivit Haaretz.Atacul vine dupa ce luni Turcia a anuntat ca bombardamente siriene au ucis 5 soldati in Idlib. Ulterior,…

- Turcia ar putea lansa o noua operațiune militara in provincia Idlib, aflata in nord-vestul Siriei, daca situația nu va fi rezolvata in curand, a avertizat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul agenției Reuters, poteivit Mediafax.Forțele armate ale președintelui sirian…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat miercuri Moscova de nerespectarea acordurilor incheiate cu Ankara cu privire la nord-vestul Siriei, unde avioane siriene si ruse si-au intensificat bombardamentele, informeaza AFP si Reuters. 'Am incheiat acorduri cu Rusia. Daca Rusia respecta aceste…

- O delegatie turca urma sa se deplaseze luni la Moscova pentru a discuta despre situatia din Siria si Libia, zone asupra carora natiunile au puncte de vedere opuse, discutii despre care presedintele turc Tayyip Erdogan a spus ca vor determina cursul actiunii Turciei in regiune, relateaza Reuters,…