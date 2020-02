CREȘTE valoarea burselor pentru elevi Bursele pe care le vor primi elevii in anul școlar 2020-2021, fie ca vorbim despre cele de performanța, de merit, de studiu și de ajutor social, se vor ridica la 150 de lei, iar, acolo unde exista bani, autoritațile locale vor putea majora sumele.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

