Creşte valoare tichetelor de masă pentru angajaţi ​Valoare nominala a tichetelor de masa pe care le primesc angajatii va creste la 20 de lei, potrivit unui proiect de lege adoptat astazi în Camera Deputatilor. Initiatorii proiectului sustin ca valoare pe zi a tichetelor din România este printre cele mai mici din Europa si nu este suficienta pentru a cumpara o masa de prânz.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- In prezent, valoarea tichetului de masa este de 15,18 lei. Astfel, dupa votul din Camera Deputatilor, valoarea va creste la 20 de lei. Initiatorii proiectului de lege au motivat ca tichetul primit in prezent de angajati nu poate acoperi costurile unei mese. Un alt argment in sustinerea proiectului a…

