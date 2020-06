Stiri pe aceeasi tema

- Inca opt romani infectati cu noul coronavirus au murit in Marea Britanie, iar numarul total al deceselor cetatenilor romani din afara tarii, din cauza COVID-19, a ajuns la 114, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, 3.084 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 2.419 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.387 in Italia, 560 in Spania, 29…

- Inca 12 romani infectati cu noul coronavirus au murit in strainatate - opt in Italia, doi in Franta si doi in Marea Britanie - iar numarul deceselor cetatenilor romani din afara tarii din cauza COVID-19 a ajuns la 87, informeaza, marti, Grupul de...

- 61 de cetațeni romani au decedat in strainatate dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus, a anunțat luni, 20 aprilie, Grupul de Comunicare Strategica din țara noastra. Cele mai multe victime s-au inregistrat in Marea Britanie, Franța și Italia. 734 de romani din diaspora au fost confirmati ca fiind…

- Inca opt romani infectati cu noul coronavirus au murit in strainatate - doi in Italia, cinci in Marea Britanie si unul in Suedia -, iar numarul celor testati pozitiv cu COVID-19 este 651, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, din cei 651 de cetateni romani confirmati ca fiind…

- Inca doi romani infectati cu noul coronavirus au murit in strainatate, ambele persoane in Marea Britanie, numarul total al deceselor cetatenilor romani din afara tarii ajungand la 29, in timp ce 627 au fost testati pozitiv cu COVID-19, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS,…

- Un numar de 27 de cetateni romani aflati in strainatate au decedat de la inceputul pandemiei de COVID-19 pana in prezent, informeaza duminica Grupul de Comunicare Strategica (GCS).Un numar de 401 cetateni romani aflati in strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu noul tip de coronavirus.…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat, sambata, ca pana in prezent 30 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19, MAE precizand ca sapte dintre ei au decedat, informeaza...