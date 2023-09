Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, sambata, ca este nevoie de o noua a lege a pensiilor.„Mi-as dori o noua lege a pensiilor care sa intre in vigoare cu data de 1 ianuarie. Si cei de la Comisie (Comisia Europeana - n.r.) si noi stim ca sunt foarte multe inechitati in noua lege a pensiilor. In continuare…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, la Bruxelles, ca Romania va depune in timp util cererea de plata numarul 3 pentru fondurile europene alocate prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Pentru a putea primi banii din tranșa 3, Romania trebuie sa faca reforma pensiilor speciale , prevazuta in…

- Comisia Europeana ar fi de acord cu scoaterea procentului de 9,4% pentru pensii din bugetul Romaniei, prevazut in PNRR, cu condiția creșterii pensiilor mici și marirea in perspectiva a varstei de pensionare, declara pentru MEDIAFAX surse europene.Comisia Europeana ar fi de acord cu scoaterea procentului…

- Guvernul se pregatește de negocieri la Bruxelles privind Legea pensiilor. Președintele Casei de Pensii, Daniel Baciu, a explicat ca planul autoritaților din Romania este sa creasca pensiile. Din informațiile scurse in presa, pensia minima ar crește de la 1.125 lei la 1.350 lei. De asemenea, punctul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca tara noastra va trimite la Comisia Europeana noul plan REPowerEu, in valoare totala de 1,4 miliarde euro, pana la finalul lunii august, plan care va fi axat pe programe dedicate direct romanilor. Seful Executivului a adaugat ca „1,1 miliarde de euro pentru romani…

- "A fost o intalnire cruciala. In ultima perioada astfel de discutii sunt mult mai intense si mult mai aplicate. Sunt discutii strict tehnice, avand in vedere ca Banca Mondiala este consultant. Suntem in grafic. BM trebuie sa livreze un raport catre Ministerul Muncii privind aceste discutii (cu Casa…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ce masuri va lua Guvernul pentru prețuri mai mici la alimente.„TVA zero nu se poate. Comisia Europeana nu accepta o astfel de varianta pentru niciun fel de produs. Cum nici o propunere sa nu mai platim curentul sau telefonul nu funcționeaza. Azi voi avea o discuție…