- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, aflat intr-o vizita in Delta Dunarii, ca nu susține creșterea generala a cotei TVA și ca a discutat despre acest aspect cu premierul Marcel Ciolacu, inainte de plecarea acestuia la Bruxelles. „Am avut o discuție cu premierul inainte sa plece la…

- Premierul Ciolacu spune ca, din cauza deficitului bugetar crescut și a situației economice actuale a țarii nu este momentul pentru introducerea de noi taxe. ”Știm cu toții ca Romania a avut un deficit de 9,2%, cel mai mare din UE. Acest deficit a venit dupa o perioada cu un deficit de sub 3%. Toate…